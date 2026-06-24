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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert
2. Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert / 2. Nachtragsmeldung

Nachdem der Brand im Parkhaus des Kaufhauses gelöscht werden konnte, ergab sich nun durch eine bausachverständige Inaugenscheinnahme die Befürchtung, dass die statische Sicherheit des Gebäudes zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gegeben sein könnte und die Brandfolgen weiter untersucht und gegebenenfalls Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Aufgrund dessen ist das Betreten der Örtlichkeit derzeit für alle Personen untersagt! Wessen Fahrzeug sich im betroffenen Parkhaus befindet, wendet sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 oder per E-Mail: rastatt.prev@polizei.bwl.de an die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

/rs

Nachtragsmeldung von Mittwoch, 24. Juni 2026, 12:43 Uhr

Rastatt - Fahrzeugbrand in Garage, Kaufhaus evakuiert / Nachtragsmeldung

Nach dem Brand am Mittwochmorgen sind die Lösch- und Einsatzmaßnahmen vor Ort nach wie vor im Gange. Weiterhin sind der Polizei keine Verletzten bekannt geworden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen und derzeit noch unklar. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen stehen Kriminaltechniker vor Ort hierfür bereit. Die weiträumige Verkehrssperrungen zur Freihaltung von Rettungswegen besteht weiterhin. Hierzu sind Polizeikräfte und Kommunaler Ordnungsdienst gemeinsam im Einsatz. Derzeit steht fest, dass drei Fahrzeuge durch das Feuer zerstört wurden, ein viertes durch die Hitzeeinwirkung beschädigt wurde. Der Brand an sich ging nicht auf das Modehaus über. Die Feuerwehr befindet sich mit 18 Fahrzeugen und annähernd 90 Wehrleuten weiterhin im Einsatz.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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