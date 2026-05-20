Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Sportheim und Gemeindehäuser.

Giessen (ots)

Wetzlar: Einbruch in Gemeindehaus

Bislang Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe eines kirchlichen Gemeindehauses in der Wetzlarer Philipsstraße, drangen so in das Gebäude ein und entnahmen mehrere technische Geräte in einem geschätzten Wert von rund 1.000 Euro.

Die Wetzlarer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat in der Zeit von Montagabend (18. Mai) 21 Uhr und Dienstagmorgen (19. Mai) 6:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Dillenburg: Polizei sucht Zeugen nach nächtlichen Einbrüchen

In der Dillenburger Stadionstraße verschafften sich bislang Unbekannte in der Nacht von Montag (18. Mai) auf Dienstag (19. Mai) gewaltsam Zugang zum dortigen Sportheim und dem danebenliegenden Gemeindezentrum. Sie öffneten in den Gebäuden gewaltsam weitere Räumlichkeiten und nahmen Diebesgut in zum Berichtszeitpunkt noch unbekannter Höhe mit. Der entstandene Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe gehen die Ermittler derzeit von einem Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen aus.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 17 und 7 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Wetzlarer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06441/9180 zu melden.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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