Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Brand eines Einfamilienhauses in Butzbach

Giessen (ots)

Butzbach: Brand eines Einfamilienhauses

In der Nacht zu heute (19. Mai) informierte die Rettungsleitstelle gegen 3.30 Uhr den Polizeinotruf über den Brand eines Einfamilienhauses im Ostheimer Weg in Butzbach. Beim Eintreffen der Polizeistreifen stand das Haus bereits in Vollbrand. Die drei Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Ein 38-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation sowie eine leichte Brandverletzung. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Haus verhindern. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden bei mindestens 350.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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