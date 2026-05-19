Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Mann entblößt sich - Polizei bittet um Mithilfe + Hakenkreuz auf Gehweg gesprüht + Smart beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Marburg: Mann entblößt sich - Polizei bittet um Mithilfe

Eine junge Frau war am Sonntagvormittag (17. Mai) mit dem Bus in Marburg unterwegs und stieg an der Haltestelle "Am Sachsenring" aus. Ein unbekannter Mann verließ ebenfalls den Bus und folgte ihr bis in die Ernst-Reuter-Straße. Gegen 11.40 Uhr entblößte er sich dort vor ihr und hielt sie an der Schulter fest. Sie wehrte sich und schlug nach dem Mann. Zudem kam ein Zeuge hinzu. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Magdeburger Straße. Die Frau beschrieb den Mann als zwischen 175 und 180 cm groß, mit kräftiger Statur, hellem Teint, ungepflegten rotbraunen kurzen Haaren mit Haarkranz, etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit Vollbart. Er war mit einer khakifarbenen Jacke und einer grauen Hose bekleidet. Zudem hatte er eine Sonnenbrille mit gelb verspiegelten Gläsern auf. Der Mann schien alkoholisiert zu sein. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Hakenkreuz auf Gehweg gesprüht

Eine Zeugin entdeckte gestern (18. Mai) gegen 17.50 Uhr ein mit schwarzer Farbe aufgesprühtes Hakenkreuz auf dem Gehweg im Heinrich-Meister-Weg. Sie informierte die Polizei. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen Täter geben können, werden gebeten die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Dautphetal: Smart beschädigt - Polizei sucht Zeugen

In Dautphe beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochabend (13. Mai) mutmaßlich beim Ausparken einen schwarzen Smart. Dieser stand in der Rutwinstraße in Höhe der Hausnummer 9. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort. Den Blechschaden an dem Smart schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Zeugen nahmen gegen 21.30 Uhr ein Knallgeräusch wahr und stellten anschließend den Schaden an dem Pkw fest. Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug konnten sie jedoch nicht geben. Die Unfallsachbearbeiter der Polizei in Biedenkopf suchen nach weiteren Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben und bitten diese, sich telefonisch unter (06461) 92950 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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