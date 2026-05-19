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Mittelhessen: Mittelhessen: Cops im Dialog zu Gast an der Gesamtschule Gleiberger Land

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Giessen (ots)

Wettenberg: Gegenseitiges Verständnis und ein respektvoller Umgang zwischen Jugendlichen und Polizei ist das Ziel des Gesprächsformat

(gg) Im Rahmen der Dialogreihe "Cops im Dialog" machte die Polizei am 12. Mai 2026 Halt an der Gesamtschule Gleiberger Land im Wettenberger Ortsteil Launsbach. Schülerinnen und Schüler der achten Jahrgangsstufe nutzten die Gelegenheit, um mit Polizeibeamtinnen und -beamten direkt ins Gespräch zu kommen und ihre Fragen, Erfahrungen und Sichtweisen einzubringen.

Die Veranstaltung fand in einem großen Stuhlkreis statt und schuf damit einen offenen Rahmen für einen unmittelbaren und persönlichen Austausch auf Augenhöhe. Die Jugendlichen beteiligten sich aktiv und stellten Fragen, die ihre Lebenswirklichkeit und ihre Interessen deutlich widerspiegelten.

Seitens der Polizei begleiteten Robert Möbius, Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Gießen, Sebastian Lehmann von der Polizeidirektion Gießen, die Schutzfrauen vor Ort Kerstin Benner und Monika Baumgart, Giovanni Gentile aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Hartmut Sartor vom K33 als Jugendkoordinator und Moderator die Veranstaltung. Im Rahmen des Gesprächs stellten sich die Schutzleute abwechselnd vor und berichteten von eigenen Erfahrungen zum Thema Respekt aus ihrem polizeilichen Dienst, schilderten aber auch von privaten Situationen.

Die Bandbreite der daran anknüpfenden Fragen der Schülerinnen und Schüler reichte thematisch vom Polizeiberuf und möglichen Praktikumsmöglichkeiten bis hin zu aktuellen Alltagsthemen wie Verkehrssicherheit und dem Umgang mit E-Scootern. Dabei interessierten sie sich insbesondere für Regeln, Gefahren, aber auch für mögliche Konsequenzen bei Regelverstößen.

Das Gesprächsformat "Cops im Dialog" verfolgt das Ziel, Polizei für junge Menschen erlebbar und ansprechbar zu machen sowie gegenseitiges Verständnis, Vertrauen und einen offenen Austausch zu fördern. Dabei spielt die Aufgabe der Polizei, aber auch von Rettungsdiensten und der Justiz innerhalb unserer Demokratie eine entscheidende Rolle. Der Austausch an der Gesamtschule Gleiberger Land zeigte einmal mehr, wie wichtig direkte Begegnungen und ehrliche Gespräche zwischen Polizei und Jugendlichen sind und wie wichtig ein respektvoller Umgang für unser aller Zusammenleben ist.

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