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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Trickdiebe machen hohe Beute - Polizei gibt Tipps + Einbrecher erbeuten Tabak + Einbrüche in Discounter

Giessen (ots)

Wetzlar: Trickdiebe machen hohe Beute - Polizei gibt Tipps

Gestern waren Trickdiebe gleich zweimal in Wetzlar erfolgreich. In einem Fall nahm ein Krimineller nach einem Schockanruf 4.500 Euro in Empfang. In einem weiteren Fall übergab eine Seniorin 65.000 Euro an einen Unbekannten. Beide Opfer wurden zuvor telefonisch getäuscht. Aufgrund von durch Angehörige verursachten Verkehrsunfällen müsse man dringend eine Kaution hinterlegen. Letztlich kam es in beiden Fällen zur Geldübergabe. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Um es den dreisten Kriminellen möglichst schwer zu machen, bittet die Polizei um Mithilfe: Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über die vielfältigen Maschen der Täter. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für ihre Angehörigen zur Verfügung. Zeigen Sie die Möglichkeit auf, unter der Nummer 110 jederzeit die Polizei zu Hilfe holen zu können.

Betrüger manipulieren oftmals geschickt. In der Regel versuchen sie, ihre Opfer initial zu schockieren. In vergangenen Fällen kam es bereits zu zahlreichen Anrufen und Gesprächen, die sich teils über einen langen Zeitraum, in manchen Fällen Stunden, erstrecken können. Darin üben die Kriminellen im Verlauf immer mehr Druck auf ihre Opfer aus. Die dabei genutzten Betrugsmaschen sind vielfältig.

Die Ermittler raten: Echte Polizisten, Staatsanwälte oder Banken fragen telefonisch nicht nach Details, Wertgegenständen, Geheimnummern oder fordern Sie telefonisch zu Überweisungen auf. Sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf! Vergewissern Sie sich im Zweifel persönlich bei Ihrer Bank oder bei der echten Polizei. Geben Sie auf keinen Fall Informationen zu Ihren Wertgegenständen, private Daten wie z.B. Bankkonto- und Kartendaten oder andere Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal), heraus. Echte Polizeibeamte werden Sie zudem niemals auffordern, Ihre Wertgegenstände herauszugeben, um diese zu verwahren.

Im Zweifel gilt: Gespräch sofort beenden und die Polizei informieren!

Die Polizei Hessen bietet umfangreiche Präventionsangebote und gibt kostenlos Tipps. Kontakt zu den mittelhessischen Ansprechpersonen finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-im-polizeipraesidium-mittelhessen

Wetzlar: Einbrecher erbeuten Tabak

In der Braunfelser Straße kam es am Sonntag (17.5.) zu einem Einbruch in eine Wett- und Lotterieannahmestelle. Zwei Unbekannte stiegen um 22.50 Uhr in die Räume ein, nachdem sie ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen hatten. Sie erbeuteten Tabakwaren und entkamen unbemerkt.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Hüttenberg/Dietzhölztal: Einbrüche in Discounter

Am Sonntag (17.5.) stieg ein Unbekannter um 1.46 Uhr in die ALDI-Filiale in Großrechtenbach ein. Er begab sich auf das Dach des Marktes in der Straße Budenweisgraben und drang über dieses in die Verkaufsräume ein. Ob der Einbrecher etwas mitnahm, wird noch geprüft.

Bereits zuvor, im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (14.5.) und Freitagmorgen, versuchte ein Unbekannter in eine weitere ALDI-Filiale im Dietzhölztaler Ortsteil Straßebersbach zu gelangen. Er hatte bereits Ziegel des Dachs entfernt, ließ dann aber von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Möglicherweise fühlte er sich beim Einbruchsversuch in der Straße Zur Schönbuche gestört.

Zu beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, ein Zusammenhang wird geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wetzlar (unter der Telefonnummer 06441/9180) oder die Polizei in Dillenburg (02771/9070) entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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