Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Lahr (ots)

Laut den Schilderungen eines E-Scooter-Fahrers ist es am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Karl-Kammer-Straße zur Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Der Unfall wurde von dem Leichtverletzten später beim Polizeirevier Lahr zur Anzeige gebracht, nachdem er sich zunächst ärztlich behandeln ließ. Entsprechend seinen Angaben habe der E-Scooter-Fahrer gegen 15:55 Uhr beabsichtigt, von der Karl-Kammer-Straße nach rechts in die Raiffeisenstraße einzubiegen. Zeitgleich soll ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw von hinten herangefahren sein und den E-Scooter-Fahrer beim Rechtsabbiegen sehr eng überholt sowie geschnitten haben. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der E-Scooter-Fahrer stark abbremsen und nach links ausweichen müssen Hierbei sei er zu Boden gestürzt. Die Verletzungen des Mann dürfte durch einen getragenen Helm abgemildert worden sein. Der Fahrer des schwarzen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Nach dem Unfall hielt ein bislang unbekannter Fahrradfahrer kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden des Verletzten. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten insbesondere den Fahrradfahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 zu melden. An dem E-Scooter dürfte lediglich ein geringer Sachschaden entstanden sein.

/jg

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