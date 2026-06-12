Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg

FW-SL: Tod eines Feuerwehrkameraden aus dem Amt Langballig

Schleswig (ots)

Mit großer Bestürzung hat der Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg vom Tod eines 54-jährigen Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grundhof-Bönstrup erfahren.

Er verstarb am 11. Juni 2026 nach dem Abschluss einer turnusmäßigen Belastungsübung in der Kreisfeuerwehrzentrale in Schleswig.

Der Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg trauert um den Verstorbenen und spricht seiner Familie, seinen Freunden sowie den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grundhof-Bönstrup sein tief empfundenes Mitgefühl aus. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Hinterbliebenen und allen, die ihm nahestanden.

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