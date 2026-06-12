Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg
FW-SL: Tod eines Feuerwehrkameraden aus dem Amt Langballig
Schleswig (ots)
Mit großer Bestürzung hat der Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg vom Tod eines 54-jährigen Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grundhof-Bönstrup erfahren.
Er verstarb am 11. Juni 2026 nach dem Abschluss einer turnusmäßigen Belastungsübung in der Kreisfeuerwehrzentrale in Schleswig.
Der Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg trauert um den Verstorbenen und spricht seiner Familie, seinen Freunden sowie den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grundhof-Bönstrup sein tief empfundenes Mitgefühl aus. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Hinterbliebenen und allen, die ihm nahestanden.
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