Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall zwischen verletztem E-Scooter-Fahrer und Personenkraftwagen
Bad Dürkheim (ots)
Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 09:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Personenkraftwagen.
Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem E-Scooter aus der Hofeinfahrt bei seiner Wohnanschrift im Ortsteil Weisenheim am Sand heraus. Dabei achtete dieser nicht auf den vorfahrtsberechtigten Straßenverkehr, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden/kreuzenden 63-jährigen Personenkraftwagenführer gekommen ist.
Der E-Scooter-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Frank, Polizeikommissar
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell