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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schockmoment durch Falschfahrer, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagvormittag soll ein Autofahrer auf der B3 bei Baden-Baden-Sandweier entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Laut den Schilderungen einer Golf-Lenkerin soll der circa 30 bis 40 Jahre alte Fahrer eines schwarzen 1er BMW mit Karlsruher Kennzeichen gegen 10:30 Uhr von Baden-Baden kommend in Richtung Rastatt auf der linken Fahrbahnseite gefahren sein. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Süd soll die 28 Jahre alten Golf-Fahrerin aufgrund des auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden BMW-Lenkers zu einem Ausweichmanöver gezwungen worden sein, sodass sie auf den Grünstreifen ausweichen musste. Die 28-Jährige und ihre zwei Jahre jüngere Beifahrerin blieben durch den Vorfall zwar körperlich unversehrt, die Golf-Fahrerin musste durch den Vorfall dennoch die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch nehmen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten schwarzen BMW verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach dessen Fahrer und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Gesuchten gefährdet worden sind, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Baden-Baden.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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