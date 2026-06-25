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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Schüsse abgegeben, Tatverdächtiger in Haft

Kehl (ots)

Nachdem es am Dienstagabend in der Kinzigstraße durch einen 54-Jährigen zu mehreren Schussabgaben mit einer Pistole gekommen sein soll, konnte der Mann im Rahmen der eingeleiteten Fahndung festgenommen und am Mittwoch inhaftiert werden. Der Mann soll sich zunächst gegen 20 Uhr in einer Gaststätte in der Kinzigstraße aufgehalten haben. Nachdem es mit einem weiteren Gast zu einer Diskussion gekommen war, soll sich der Mittfünfziger erhoben und eine mitgeführte Pistole gezogen haben. Am benachbarten Tisch stehend, gab er einen Schuss in die Wand ab, wodurch einer der insgesamt fünf Anwesenden ein Knalltrauma erlitt. Nachdem der Mann durch die Zeugen zunächst aus dem Lokal verbracht worden war, erschien er rund zwei Stunden später erneut im Kreuzungsbereich Kinzigstraße/Marktstraße und soll zumindest einmal in die Luft und ein weiteres Mal auf ein geparktes Fahrzeug geschossen haben. Nach Verständigung der Polizei rückten Kräfte des Polizeireviers Kehl umgehend zum Tatort aus, sicherten den Bereich und leiteten eine weiträumige Fahndung ein. Kurz vor 23 Uhr wurde der Tatverdächtige von Beamten der Bundespolizei an der Tramhaltestelle am Bahnhof gestellt. Bei der Durchsuchung wurde die scharfe Schusswaffe samt Magazin und weiteren Patronen aufgefunden und sichergestellt. Der mit rund 1,5 Promille alkoholisierte Mann musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde bis zur richterlichen Vorführung in einer Gewahrsamseinrichtung untergebracht. Noch am Dienstagabend sicherten Beamte des Polizeireviers Kehl und des Kriminaldauerdienstes Spuren und konnte drei Patronenhülsen sichern. Kriminaltechniker sicherten am Mittwoch Spuren an dem beschossenen Fahrzeug. Am Mittwochnachmittag führten Beamte der Kriminalpolizei den Mann einer Haftrichterin vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg erließ die Richterin am Amtsgericht Offenburg aufgrund drohender Fluchtgefahr Haftbefehl wegen des Verdachts der Bedrohung, der Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthaltes. Der in Frankreich wohnhafte 54-jährige türkische Staatsangehörige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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