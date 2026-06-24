Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Liebeswellen im Baggersee sorgen für Aufmerksamkeit

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend ist es am beliebten Burgerwaldsee im Kreuzschlag zu einem ungewöhnlichen Einsatz für Beamte des Polizeireviers Offenburg gekommen. Mehrere Badegäste beobachteten gegen 18:15 Uhr ein Pärchen, das sich offenbar derart innig verbunden fühlte, dass es die Grenzen zwischen Zuneigung und öffentlicher Darbietung überschritten hat. Die beiden Verliebten hatten sich im Wasser offensichtlich dazu entschlossen, ihre Gefühle vor den Augen zahlreicher Sonnenanbeter unter Beweis zu stellen. Einige Badegäste reagierten irritiert über die fragwürdige Form der 'Wassergymnastik'. Die alarmierten Beamten beendeten jedenfalls das anstößige Schauspiel und belehrten das Paar über die Grenzen des öffentlichen Anstands. Beide zeigten sich zwar uneinsichtig, verließen nach einem ausgesprochenen Platzverweis jedoch den See.

/wo

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