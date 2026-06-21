Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Landau (ots)

Unbekannte Täter entwendete in der Nacht von Samstag, 23:00 Uhr, auf Sonntag, 01:30 Uhr, am Kleinen Platz in Landau ein hochwertiges Mobiltelefon aus einem geparkten Pkw. Das Fahrzeug war verschlossen, jedoch waren die Fensterscheiben zur Hälfte geöffnet. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeug.

Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341-287-0 oder unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, seine Wertgegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen und sein Fahrzeug bei Verlassen immer zu verschließen.

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