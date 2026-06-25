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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau/Michelbach - Großbrand

Gaggenau/Michelbach (ots)

Über Notruf ging am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr die Meldung über einen Großbrand in einem ehemaligen holzverarbeitenden Betrieb samt Wohnhaus im Heilweg ein. Rettungskräfte der umliegenden Feuerwehren, des DRK, des Technischen Hilfswerks und der Polizei sind aktuell an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr ist mit Hochdruck an der Brandbekämpfung und versucht einen Übergriff der Flammen auf die angrenzenden Gebäude zu verhindern. Für die betroffenen etwa 25 Anwohner der im Heilweg evakuierten Häuser wurde in der Wiesentalhalle eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Ortsdurchfahrt Michelbach ist aufgrund der Löscharbeiten für den Verkehr komplett gesperrt.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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