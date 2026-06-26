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POL-OG: Kehl - E-Roller-Diebe auf frischer Tat ertappt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Kehl - E-Roller-Diebe auf frischer Tat ertappt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Kehl (ots)

Der Diebstahl eines E-Rollers endete für zwei Männer am vergangenen Sonntag auf der Polizeidienststelle. Eine Zeugin meldete, dass zwei mutmaßliche Diebe auf dem Kehler Rathausplatz das Kettenschloss eines E-Rollers aufgebrochen und das Fahrzeug entwendet haben sollen.

Beim Eintreffen der Beamten sollen die mutmaßlichen Täter das Weite gesucht haben, wobei einer der beiden Männer zu Fuß und der andere auf dem E-Roller geflüchtet sein soll. Der Fußgänger konnte bereits nach kurzer Zeit gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sein mutmaßlicher Komplize soll seinen Fluchtversuch daraufhin abgebrochen und zur Streife zurückgekehrt sein.

Bei einem der beiden Männer konnten mehrere ausländische Reisepässe, zwei französische Personalausweise und ein Einhandmesser festgestellt werden. Bei dem anderen Tatverdächtigen konnte der offenbar zuvor verwendete Bolzenschneider aufgefunden werden. Er soll außerdem unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen gestanden haben. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Diebstahl und einem möglichen Drogendelikt übernimmt das Polizeirevier Kehl.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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