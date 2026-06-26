POL-OG: Bühl - Rechtzeitige Hilfe dank aufmerksamer Nachbarin - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Bühl (ots)
Am vergangenen Sonntagmorgen konnte einer hilflosen Person im Stadtgebiet von Bühl dank einer aufmerksamen Nachbarin geholfen werden. Die 66-jährige Anruferin meldete kurz nach 8 Uhr eine hilflose Person, die auf dem Boden ihrer Wohnung liegend durch Klopfen auf sich aufmerksam gemacht haben soll. Da weder Angehörige noch ein Ersatzschlüssel erreichbar waren, betrat die Feuerwehr Bühl das Haus über ein gekipptes Fenster. Die 80-jährige Hilfesuchende konnte auf dem Boden des Badezimmers liegend angetroffen werden. Sie gab an, dass sie zuerst gestürzt sei und anschließend nicht wieder aufstehen konnte. Vom offenbar alleinbeteiligten Sturz bis zur Rettung vergingen laut der Seniorin nicht einmal zwei Stunden. Dank des schnellen Handelns der Nachbarin konnte der Frau zügig geholfen werden.
/lh
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