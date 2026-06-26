PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rechtzeitige Hilfe dank aufmerksamer Nachbarin - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Bühl - Rechtzeitige Hilfe dank aufmerksamer Nachbarin - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Bühl (ots)

Am vergangenen Sonntagmorgen konnte einer hilflosen Person im Stadtgebiet von Bühl dank einer aufmerksamen Nachbarin geholfen werden. Die 66-jährige Anruferin meldete kurz nach 8 Uhr eine hilflose Person, die auf dem Boden ihrer Wohnung liegend durch Klopfen auf sich aufmerksam gemacht haben soll. Da weder Angehörige noch ein Ersatzschlüssel erreichbar waren, betrat die Feuerwehr Bühl das Haus über ein gekipptes Fenster. Die 80-jährige Hilfesuchende konnte auf dem Boden des Badezimmers liegend angetroffen werden. Sie gab an, dass sie zuerst gestürzt sei und anschließend nicht wieder aufstehen konnte. Vom offenbar alleinbeteiligten Sturz bis zur Rettung vergingen laut der Seniorin nicht einmal zwei Stunden. Dank des schnellen Handelns der Nachbarin konnte der Frau zügig geholfen werden.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 08:12

    POL-OG: Meißenheim - Badeunfall an Baggersee

    Meißenheim (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Badeunfall an einem Baggersee in Meißenheim. Ein 15-jähriger Junge soll dort mit dem Kopf voraus in das flache Wasser gesprungen sein und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche wurde vor Ort von den Rettungskräften erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Hinweise auf ein ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 07:55

    POL-OG: Oberwolfach - Medizinische Ursache

    Oberwolfach (ots) - Eine leblose Person in Fahrradkleidung am Funkmast Staufenberg in Oberwolfach (Gewann Waldlehme) dürfte nach ersten ärztlichen Untersuchungen auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Der 68 Jahre alte Mann saß auf einer dortigen Bank und wies leichte Verletzungen auf, die auf einen vorherigen Fahrradunfall haben schließen lassen. Ein danebenstehendes Fahrrad wies ebenso Beschädigungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren