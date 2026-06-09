POL-OG: Wolfach, B294 - Verkehrsunfall im Einmündungsbereich
Wolfach (ots)
Am Montagnachmittag kurz vor 18 Uhr kam es auf der B294 im Einmündungsbereich zur Hausacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Hausacher Straße und beabsichtigte, nach links auf die B294 einzubiegen. Zeitgleich näherte sich auf der B294 aus Richtung Schiltach ein 33-jähriger Fahrer eines VW Caddy. Dieser verringerte seine Geschwindigkeit aufgrund eines sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nähernden Rettungswagen. Der 24-Jährige dürfte nach ersten Erkenntnissen irrtümlich davon ausgegangen sein, dass ihm der Caddy-Fahrer das Einfahren auf die Bundesstraße ermöglichen wollte und leitete den Abbiegevorgang ein. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.
/jg
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