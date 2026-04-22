Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: In Büro eingedrungen + Aufmerksame Beamte lassen sich nicht täuschen

Giessen (ots)

Gießen: In Büro eingedrungen

Über ein Fenster gelangte ein Unbekannter in Räume der Gießener Tafel. Im Inneren des Gebäudes im Meisenbornweg durchsuchte der Dieb mehrere Räume. Zudem brach er eine Bürotür auf. Der Einbrecher erbeutete u.a. Elektrogeräte, Getränkekisten und etwas Bargeld. Er entkam unbemerkt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag (20.4.), 17.20 Uhr und Dienstag, 7 Uhr. Vermutlich war der Kriminelle auf einem Fahrrad unterwegs.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Rabenau/L3127: Aufmerksame Beamte lassen sich nicht täuschen

Aufmerksame Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes (RVD) Gießen führten letzten Freitag (17.4.) anlässlich der "Speedweek" u.a. Kontrollen auf der Landesstraße 3127 zwischen Rabenau und Odenhausen durch. Unterstützung erhielten sie dabei von Kollegen des RVD Wetterau. An der Kontrollstelle ist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erlaubt. Im Zeitraum der Kontrolle zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr waren insgesamt 17 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell, der "Spitzenreiter" wurde mit 84 km/h gemessen.

Ungewöhnlich wurde es, als ein Auto plötzlich in Sichtweite der Kontrollstelle stoppte und der Fahrer und seine Beifahrerin die Plätze hastig wechselten. Die Beamten stoppten das Fahrzeug, das nicht zu schnell fuhr, daraufhin. Es stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und seiner Ehefrau das Steuer überließ. Die Kontrollierenden hatten dies aber bemerkt und leiteten eine Strafanzeige nicht nur gegen den Fahrer, sondern auch gegen seine Ehefrau, ein. Kurios war, dass sich nur etwa eine Stunde später das Szenario an selbiger Stelle wiederholte. Diesmal wechselte ein jüngeres Paar eilig die Plätze im Fahrzeug. Auch in diesem Fall ließen sich die aufmerksamen Schutzleute nichts vormachen. Sie unterzogen auch das zweite Paar einer Kontrolle, die ein identisches Ergebnis hervorbrachte: Der Mann saß ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer. Auch hier kommen auf beide Personen Strafverfahren zu.

Pierre Gath, Pressesprecher

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