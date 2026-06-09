PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Abbiegeunfall

Rheinmünster (ots)

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Montag im Einmündungsbereich zur Dieter-Rückle-Straße. Eine 39-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 10.50 Uhr die L 75 von Hügelsheim in Richtung Söllingen. An der Einmündung zur Dieter-Rückle-Straße beabsichtigte sie nach links, in Richtung Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden abzubiegen und ordnete sich zunächst auf dem Abbiegestreifen ein. Gleichzeitig war ein 41-jähriger Smart-Fahrer auf der entgegenkommenden, bevorrechtigten Straße unterwegs. Beim Abbiegevorgang soll die 39-Jährige den Vorrang des 41-Jährigen missachtet haben, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro beziffert.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 10:36

    POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

    Kehl (ots) - Ein 41-järiger Mann war am Montagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss mit seinem Fahrzeug auf der Kehler Hauptstraße unterwegs. Beamte des Polizeireviers Kehl unterzogen den Fahrer gegen 19:45 Uhr einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Alkoholisierung von rund 2,1 Promille fest. Darüber hinaus ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz der ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 10:34

    POL-OG: Nordrach- Kind angefahren

    Nordrach (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Kind auf einem Fahrrad und einem Auto in der Schanzbachstraße. Nach ersten Erkenntnissen streifte ein Opel-Fahrer offenbar beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite einen Jungen auf einem Fahrrad. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß wurde der 4-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren