POL-OG: Rheinmünster - Abbiegeunfall
Rheinmünster (ots)
Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Montag im Einmündungsbereich zur Dieter-Rückle-Straße. Eine 39-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 10.50 Uhr die L 75 von Hügelsheim in Richtung Söllingen. An der Einmündung zur Dieter-Rückle-Straße beabsichtigte sie nach links, in Richtung Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden abzubiegen und ordnete sich zunächst auf dem Abbiegestreifen ein. Gleichzeitig war ein 41-jähriger Smart-Fahrer auf der entgegenkommenden, bevorrechtigten Straße unterwegs. Beim Abbiegevorgang soll die 39-Jährige den Vorrang des 41-Jährigen missachtet haben, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro beziffert.
/lb
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