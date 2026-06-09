POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis
Kehl (ots)
Ein 41-järiger Mann war am Montagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss mit seinem Fahrzeug auf der Kehler Hauptstraße unterwegs. Beamte des Polizeireviers Kehl unterzogen den Fahrer gegen 19:45 Uhr einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Alkoholisierung von rund 2,1 Promille fest. Darüber hinaus ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits aufgrund einer vorherigen Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Die Fahrzeugschlüssel des Renault-Fahrers wurden beschlagnahmt. Nach der Entnahme einer Blutprobe erwarten den 41-Jährigen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /jg
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