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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Kehl (ots)

Ein 41-järiger Mann war am Montagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss mit seinem Fahrzeug auf der Kehler Hauptstraße unterwegs. Beamte des Polizeireviers Kehl unterzogen den Fahrer gegen 19:45 Uhr einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Alkoholisierung von rund 2,1 Promille fest. Darüber hinaus ergaben die weiteren Ermittlungen, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits aufgrund einer vorherigen Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Die Fahrzeugschlüssel des Renault-Fahrers wurden beschlagnahmt. Nach der Entnahme einer Blutprobe erwarten den 41-Jährigen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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