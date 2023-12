Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Feuer in Bauwagen

Offenburg (ots)

Die Restwärme eines Ofens in einem Bauwagen führte am Montag kurz nach 16 Uhr mutmaßlich zu einem Bauwagenbrand in dem Heidenknieweg. Der Inhaber hatte nach eigenen Angaben das Feuer im Ofen entzündet, um sein Mittagessen zu erwärmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht, die Höhe das Sachschadens ist aktuell noch nicht beziffert. /sa

