Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Polizeieinsatz

Forbach (ots)

Eine mutmaßlich bewaffnete männliche Person im Bereich des Bahnhofs Forbach wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr der Polizei gemeldet. Bei einer sofortigen Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau wurde im Bereich des Bahnhofs ein Mann festgestellt, der augenscheinlich eine Langwaffe in der Hand hielt. Gegen 0:30 Uhr warf der Verdächtige diesen Gegenstand im dortigen Bereich ins Gelände und lief zu Fuß entlang der Bundesstraße in Richtung Freudenstadt. Er wurde durch zwischenzeitlich verständigte Spezialkräfte der Polizei vorläufig festgenommen. Der 43-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Eine Überprüfung ergab einen mutmaßlichen Blutalkoholwert von über zwei Promille. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Forbach konnte noch in der Nacht die weggeworfene Waffe im unwegsamen Gelände aufgefunden werden. Die Hintergründe zum Auftreten des Mannes sind nun auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell