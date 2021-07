Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Unfall verursacht und Schwerverletzten zurückgelassen, Zeugen gesucht!

Baden-Baden (ots)

Nach einem Unfall in Steinbach am Donnerstagabend, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Gegen 23 Uhr war ein 31 Jahre alter Roller-Fahrer mit seiner Piaggio auf der Steinbacher Straße in nördlicher Richtung unterwegs, als im Kreuzungsbereich mit der Dr.-Arweiler-Straße ein unbekannter Rollerfahrer ihm die Vorfahrt nahm. Trotz einer Notbremsung kam es zu einer Kollision, in Folge derer der 31-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Diese mussten, nach eine Transport durch den Rettungsdienst, in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Nach ersten Maßnahmen durch Beamte der Bühler Polizei, haben nun deren Kollegen des Verkehrsdienstes Baden-Baden die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu dem unbekannten Zweiradfahrer werden dort unter der Telefonnummer 07221 680-410 entgegen genommen.

