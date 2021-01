POL-AC: Zeugenaufruf: Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei suchen weiter Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall in Selfkant- Millen an Neujahr

Polizei Aachen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 01.01.2021. Wie bereits berichtet, kam es am frühen Neujahrsmorgen auf der K 1 im Bereich Tüddern/Millen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 18- jähriger Fußgänger verstarb. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann von einem Fahrzeug erfasst und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Niederlande fort, ohne dass der Fahrer/ die Fahrerin sich weiter kümmerte. Die technischen Untersuchungen haben bislang ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug - entgegen der bisherigen Meldung - nicht um ein rotes, sondern um ein Fahrzeug unbekannter Bauart mit silbermetallic-farbener Lackierung handelt. Die weiteren Untersuchungen zur Ermittlung des Fahrzeugtyps dauern an.

Die Ermittler suchen weiter dringend Zeugen des Unfallgeschehens: Wer kann Angaben zu einem silberfarbenen Fahrzeug machen, welches am frühen Neujahrsmorgen (Freitag, 01.01.2021) in der Zeit zwischen 4.20 Uhr und 4.45 Uhr die Kreisstraße 1 (K1) von Süsterseel kommend in Fahrtrichtung Niederlande befuhr? Zudem wird um allgemeine Hinweise zu silberfarbenen Fahrzeugen im Bereich Selfkant im fraglichen Zeitraum gebeten; das gesuchte Fahrzeug könnte Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31101 und außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden.

