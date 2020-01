Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 18.01.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Dremmen - Versuchter Wohnungseinbruch

Am 17.01.2020 (Freitag), in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Haustür auf der Jägerstraße aufzuhebeln.

Heinsberg - Versuchter Einbruch

In der Zeit von Montag, 13.01.2020 bis Freitag, 17.01.2020 versuchten bislang unbekannte Täter eine Kellertür zu einem Haus auf der Otto-Hahn-Straße aufzubrechen.

Waldfeucht-Braunsrath - Diebstahl eines Anhängers

Unbekannte Täter entwendeten am 17.01.2020 (Freitag) einen Anhänger, der in einer Grundstückseinfahrt auf der Clemensstraße abgestellt war.

Geilenkirchen-Leiffarth - Einbruch in Rohbau

Zwischen Donnerstag, 16. Januar und Freitag, 17. Januar, drangen bislang unbekannte Täter in den Rohbau eines Einfamilienhauses ein. Aus dem Gebäude wurden Werkzeuge und Heizgeräte entwendet.

Verkehrsunfall:

Erkelenz-Lövenich - 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Linnich befuhr am 17.01.2020, gegen 13:30 Uhr die Straße In Lövenich in Richtung Bruchstraße, als ein 12-jähriger Junge vor einem geparkten Pkw die Fahrbahn betrat. Der Pkw-Führer versuchte noch sein Fahrzeug abzubremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der verletzte 12-Jährige wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Sachschaden.

