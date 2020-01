Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhänger von Grundstück entwendet

Wassenberg-Ophoven (ots)

Am 16. Januar (Donnerstag) hielt nach ersten Zeugenaussagen ein Pkw mit niederländischem Kennzeichen, gegen 12.30 Uhr, vor der Einfahrt eines Grundstücks an der Agathastraße. An diesem war ein Kennzeichen aus Jülich angebracht (JÜL-). Unbekannte Personen betragen das Grundstück und hängten einen dort parkenden Anhänger an ihr Fahrzeug an. Das silberne Fahrzeug entfernte sich dann mit dem Anhänger in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall oder den Personen machen können, werden gebeten sich an die Polizei Heinsberg zu wenden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell