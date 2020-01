Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldautomaten gesprengt

Übach-Palenberg (ots)

Wie heute Morgen bereits berichtet gab es im Gebäude eines Geldinstitutes an der Friedrich-Ebert-Straße, gegen 2.30 Uhr, eine Geldautomaten Sprengung. Ermittlungen ergaben, dass nur einer der beiden dort befindlichen Automaten gesprengt wurde. Der andere wurde bei der Explosion beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um zwei bis drei Täter, die nach der Tat mit einem schwarzen Pkw BMW in Richtung Marienberg flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie kein Geld. Durch die Sprengung entstand Schaden am Gebäude. Die über der Bank befindlichen Wohnungen wurden sicherheitshalber geräumt. Die Bewohner begaben sich erst einmal zu Familie und Freunden oder wurden durch die Feuerwehr betreut. Experten für Sprengstoff untersuchten den Tatort daraufhin, ob noch Gefahr bestand. Dies war nicht der Fall, so dass kurz darauf die Polizei mit ihrer Ermittlungsarbeit beginnen konnte. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Friedrich-Ebert-Straße zwischen den Kreisverkehren Am Wasserturm sowie An der Linde bis zirka 8.45 Uhr gesperrt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten und die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies noch zu tun. Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

