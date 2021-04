Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Sachbeschädigung durch Brand

Kappel-Grafenhausen (ots)

Die genaue Ursache eines Brandes am frühen Sonntagmorgen unweit des Pumpwerks beim Ortsausgang von Grafenhausen ist bislang unklar. Fest steht, dass ein Anrufer kurz vor 2 Uhr ein größeres Feuer meldete und so die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Kappel-Grafenhausen auf den Plan rief. Vor Ort konnte ein in Vollbrand stehender Holzunterstand mit rund 30 Ster Holz festgestellt werden. Durch das zügige Einschreiten der Wehrleute konnte ein Übergreifen auf das in unmittelbarer Nähe befindliche Pumpwerk verhindert werden. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

