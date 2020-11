Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Fahrradfahrt endet mit leichten Verletzungen

Offenburg (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer kam am Sonntagmittag gegen 12:45 von der Fahrbahn der Straße "Obertal" in Richtung Zell Weiersbach ab. Mutmaßlich aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit fuhr der Zweiradlenker in den rechts angrenzenden Grünstreifen. Dabei streifte er mit seinem Körper einen Betonpfahl, welcher ihn dadurch zu Fall brachte. Hieraus entstanden ihm mehrere Prellungen und Schürfwunden. Zur Untersuchung seiner Verletzungen wurde er ins Ortenauklinikum gebracht. An seinem Herrenrad entstand kein Sachschaden.

