Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77a - Nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer hat am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr einen Lastkraftwagen mit über 3,5 Tonnen beim Abbiegen beschädigt und anschließend das Weite gesucht. Der Autofahrer steuerte geradeaus auf der L77a in Richtung Kreuzungsbereich der B36. Beim grünen Lichtzeichen an der Ampelanlage zog er seinen Wagen mutmaßlich unvermittelt nach links in Richtung Ötigheim. Dabei kollidierte er offenbar mit einem linksabbiegenden Lastkraftwagen. Anschließend überprüfte der Wagenführer den Mercedes am Straßenrand auf Schäden. Ohne den Kontakt zu dem 61-jährigen Lastwagen-Lenker zu suchen, machte er sich davon. Der Sachschaden am Laster summiert sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall nach derzeitigem Sachstand niemand. Zeugen, die den Hergang des Unfalls beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 07222 761-0 mit den Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzten.

