Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Vorfahrtsverletzung mit mehreren Verletzten

Gengenbach (ots)

Am ersten Weihnachtsfeiertag, kurz vor 20 Uhr, fuhr bei Gengenbach ein französischer Fahrzeugführer mit seinem Peugeot unachtsam in die B 33 in Richtung Offenburg ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Offenburg fahrenden Mercedes. Dieser prallte seitlich in den Peugeot, so dass dessen Fahrer schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Seine beiden Mitfahrer und die drei Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. Die B 33 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der schwer verletzte Peugeot-Fahrer musste von der Feuerwehr Gengenbach befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Seine beiden Mitfahrer wurden zur ambulanten Behandlung in eine umliegende Klinik eingeliefert. Das THW Offenburg sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Sicherung der Umleitungsstrecke. Um 21 Uhr war die Strecke wieder frei. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

/Him

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell