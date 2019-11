Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Schmorgeruch

Rheinmünster, Greffern (ots)

Schmorgeruch hat in einem Mehrfamilienhaus am Mittwochmorgen einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Tulpenstraße ausgelöst. Nach bisherigen Feststellungen war eine Wandheizung infolge eines technischen Defekts für den Schmorgeruch verantwortlich. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster konnten kurz nach 7 Uhr Entwarnung geben. Der entstandene Sachschaden dürfte als gering anzusehen sein. Verletzt wurde niemand.

