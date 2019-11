Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - Brand eines geparkten Pkw

Neuenbürg (ots)

Beim Brand eines in der Nacht auf Sonntag in der Straße Unterer Sägerweg in Neuenbürg abgestellten Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Feuer wurde um 02:00 Uhr bemerkt. Nachbarn versuchten ein Übergreifen auf eine angrenzende Hecke zu verhindern, was schließlich von der alarmierten Feuerwehr erfolgreich unterstützt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen, dabei kann derzeit auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

