Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, K 3749 - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Bühl (ots)

Zwei verletzte Autofahrer und ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro sind nach einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der K 3749, kurz vor dem Kreisverkehr, unweit des Ortseingangs Bühl zu beklagen. Ein 18 Jahre alter Fiat-Fahrer hatte hierbei nicht bemerkt, dass sich der Verkehr vor ihm staute und war kurz nach 7:30 Uhr in das Heck eines Opel geprallt. Sowohl der Fahranfänger, als auch die drei Jahre ältere Opel-Lenkerin trugen durch die Kollision Verletzungen davon und mussten in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

