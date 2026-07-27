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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8
Stuttgart: Verkehrsunfall mit Reisebus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (26.07.2026) gegen 14:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Stuttgart ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 53-jähriger Lenker eines Reisebusses befuhr zunächst den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 8, zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen, in Fahrtrichtung München. In gleiche Fahrtrichtung fuhr seitlich versetzt ein noch unbekannter Sattelzug auf dem Fahrsteifen links daneben. Dieser wechselte im weiteren Verlauf auf den rechten Fahrstreifen und übersah mutmaßlich den Reisebus. Hierbei kam es zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision kam der Reisebus nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro, verletzt wurde niemand. Nach der Kollision fuhr der unbekannte Sattelzug in Richtung München davon und soll an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Möhringen abgefahren sein. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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