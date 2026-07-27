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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Ditzingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Samstagmorgen (25.07.2026) gegen 00:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Ditzingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Zwischen der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg befuhr eine 47-jährige VW-Lenkerin den mittleren der drei Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ohne ersichtlichen Grund soll ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, auf Höhe des VW der 47-Jährigen, vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt haben. Trotz einer Ausweichbewegung nach links kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem unbekannten Fahrzeug und dem VW. Im weiteren Verlauf kam der VW nach links von der Fahrbahn ab und streifte eine Betongleitwand. Hierbei entstand an dem VW ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall hielten sowohl der noch unbekannte Versucher, die 47-Jährige sowie ein unbeteiligter Zeuge auf dem Standstreifen an. Unmittelbar danach beschleunigte der Unbekannte sein Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen Opel älteren Baujahrs gehandelt haben könnte. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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