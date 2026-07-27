Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Trickdiebe hatten es am Freitag (24.07.2024) zwischen 08:50 Uhr und 09:30 Uhr auf Wertgegenstände einer 85-Jährigen aus Ditzingen abgesehen. Ein noch unbekannter Mann klingelte zunächst an der Wohnanschrift der Seniorin und gab an, den Wasserzähler in ihrem Bad ablesen zu müssen. Die Seniorin gewährte dem Mann Zutritt und begleitete ihn ins Bad. Anschießend wollte der Unbekannte auch im Keller noch einen weiteren Zählerstand ablesen, weshalb sie zusammen in den Keller gingen. Kurze Zeit später verließ der Mann das Wohnhaus. Vermutlich während der Unbekannte die Seniorin und die zwischenzeitlich dazugekommene Tochter im Keller ablenkte, betrat mutmaßlich eine weitere unbekannte Person die Wohnräume und entwendete aus dem Schlafzimmer eine Schmuckschatulle mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Über das Schlafzimmerfenster flüchtete der zweite Täter unbemerkt. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

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