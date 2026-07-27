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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: handgreifliche Auseinandersetzung in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen hatte eine Auseinandersetzung am Samstag (25.07.2026) gegen 21.45 Uhr in einem Supermarkt in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen zur Folge.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hielten sich ein 35- sowie ein 31-Jähriger mit weiteren Personen in dem Einkaufsladen auf. Sie sollen sowohl andere Kunden als auch Mitarbeitende angepöbelt haben. Noch im Geschäft sollen die Männer auf eine weitere Personengruppe gestoßen sein und es soll sich ein Streit entwickelt haben. Als alle Beteiligten den Supermarkt verlassen hatten, soll ein noch unbekannter Täter den 35-Jährigen zunächst in den Bauch getreten haben. Als sein 31 Jahre alter Begleiter ihm zur Hilfe habe kommen wollen, soll ein weiterer Unbekannter Reizstoff aus einem entsprechenden Gerät auf ihn gesprüht haben. Schließlich soll ein ebenfalls noch Unbekannter den am Boden liegenden 35-Jährigen mit einem schwarzen Gegenstand im Gesicht verletzt haben, ehe alle Tatverdächtigen sowohl zu Fuß als auch mit Pkws, darunter eine schwarze Mercedes V-Klasse, die Flucht ergriffen haben sollen.

Aus noch ungeklärter Ursache schlug anschließend der 31-Jährige einen 62 Jahre alten Supermarkt-Mitarbeiter, der den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb. Ein weiterer Mitarbeiter hielt den 31-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Während der 35 Jahre alte Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, versorgten Sanitäter den 31-Jährigen vor Ort.

Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 07031 13-2500 sowie per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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