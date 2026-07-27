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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: KORREKTUR - Kleidercontainer niedergebrannt

Ludwigsburg (ots)

Korrektur der Überschrift der um 10.12 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6321775

Die Feuerwehr rückte am frühen Sonntag (26.07.2026) in die Tübinger Straße in Waldenbuch aus, nachdem dort gegen 01.15 Uhr der Brand eines Kleidercontainers gemeldet worden war. Das Sammelbehältnis war aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen und brannte mitsamt Inhalt vollständig nieder. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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