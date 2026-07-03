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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bauschutt, Fliesen und Tapeten am Waldweg der K88 in Morbach (OT Gonzerath) entsorgt

Morbach (ots)

Mitarbeiter vom Forstrevier Morbach stellte am 08.06.2026 am Waldweg neben der K88 in Morbach (OT Gonzerath) Müllablagerungen fest. Unbekannte lagerten Bauschutt, Fliesen und Tapeten in blauen Säcken ab. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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