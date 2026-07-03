POL-PDTR: Bauschutt, Fliesen und Tapeten am Waldweg der K88 in Morbach (OT Gonzerath) entsorgt

Niederhambach (ots) - Am Donnerstag, dem 02.07.2026 zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr kam es in der Ortslage Niederhambach, Ortsteil Burbach zu einem Diebstahl von Bargeld im unteren vierstelligen Bereich, in einem Zweifamlienhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind unbekannte Täter vermutlich durch eine offenstehende Garage in die Erdgeschosswohnung gelangt und haben dort das Bargeld aus der Wohnung entwendet. Zeugen, ...

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