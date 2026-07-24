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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Diesel aus Lkw-Tank gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (22./23.07.2026) machten sich noch unbekannte Personen an einem Lkw zu schaffen, der in Oberstenfeld in der Lichtenberger Straße gegenüber einem Supermarkt abgestellt war. Die Unbekannten brachen den Tankdeckel auf und entwendeten etwa 150 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 330 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar unter Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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