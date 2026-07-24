POL-LB: Oberstenfeld: Diesel aus Lkw-Tank gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (23.07.2026) zwischen 01.40 Uhr und 08.30 Uhr einen Tesla, der in einem Parkhaus in der Posilipostraße in Ludwigsburg abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

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