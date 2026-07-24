Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (23.07.2026) zwischen 01.40 Uhr und 08.30 Uhr einen Tesla, der in einem Parkhaus in der Posilipostraße in Ludwigsburg abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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