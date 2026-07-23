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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: verdächtiger Gegenstand führt zu größerem Einsatz im Otto'schen Garten - Einsatz beendet

Ludwigsburg (ots)

Bezugnehmend auf die erste Pressmitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6320410 kann nun mitgeteilt werden, dass der verdächtige Gegenstand überprüft wurde. Die Entschärfer des LKA konnten zweifelsfrei feststellen, dass von dem Päckchen keinerlei Gefahr ausgehen konnte. Es sollte vermutlich den Anschein eines explosiven Gegenstands erwecken. Es handelt sich letztlich jedoch um eine Attrappe. Die genannten Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Lediglich der Fundort bleibt zur Spurensicherung abgesperrt.

Der verdächtige Gegenstand wird sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Feuerwehr und Rettungsdienst haben ihren Einsatz vor Ort beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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