Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Opel-Lenker fuhr am Donnerstag (23.07.2026), gegen 18.25 Uhr die Hermann-Hagenmeyer-Straße in Richtung Ruhstraße in Ludwigsburg entlang. Als er nach links in die Saarstraße abbiegen wollte, übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden 22 Jahre alten Motorrollerfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, der 22-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Opel und stürzte schließlich. Der Motorrollerfahrer erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 12.000 Euro belaufen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

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