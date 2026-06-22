Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (582) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 22.06.2026
Nürnberg (ots)
Am Montagabend (22.06.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.
Am Lorenzer Platz führten 70 Personen ab 19:30 Uhr eine Versammlung mit dem Titel "Die Regierung muss weg!" durch. Den Teilnehmern dieser Versammlung standen rund 150 Gegendemonstranten gegenüber, die sich ihrerseits zu angemeldeten Versammlungen zusammengefunden hatten.
Um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten, begleiteten Einsatzkräfte der Polizei das Versammlungsgeschehen und trennten die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander.
Im Rahmen des Versammlungsgeschehens bildeten Gegendemonstranten wiederholt Sitzblockaden. Die Blockaden konnten entweder umlaufen oder beschränkt werden. Es kam vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen.
Nach der Rückkehr zum Lorenzer Platz beendeten die jeweiligen Verantwortlichen die Versammlungen gegen 22:00 Uhr. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu geltend gemachten Straftaten.
Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.
Erstellt durch: Oliver Trebing
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell