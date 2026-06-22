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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (582) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 22.06.2026

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (22.06.2026) fanden in der Nürnberger Innenstadt mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei gewährleistete einen weitgehend ordnungsgemäßen Verlauf des Versammlungsgeschehens.

Am Lorenzer Platz führten 70 Personen ab 19:30 Uhr eine Versammlung mit dem Titel "Die Regierung muss weg!" durch. Den Teilnehmern dieser Versammlung standen rund 150 Gegendemonstranten gegenüber, die sich ihrerseits zu angemeldeten Versammlungen zusammengefunden hatten.

Um einen ordnungsgemäßen Ablauf zu gewährleisten, begleiteten Einsatzkräfte der Polizei das Versammlungsgeschehen und trennten die Teilnehmer der unterschiedlichen politischen Lager voneinander.

Im Rahmen des Versammlungsgeschehens bildeten Gegendemonstranten wiederholt Sitzblockaden. Die Blockaden konnten entweder umlaufen oder beschränkt werden. Es kam vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen.

Nach der Rückkehr zum Lorenzer Platz beendeten die jeweiligen Verantwortlichen die Versammlungen gegen 22:00 Uhr. Die Nürnberger Kriminalpolizei prüft im Nachgang, ob weitere Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen vorliegen und übernimmt die Ermittlungen zu geltend gemachten Straftaten.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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