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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 48-Jährige nach Angriff auf Fahrkartenkontrolleur in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 48 Jahre alter Mann befindet sich seit Mittwoch (22.07.2026) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, einen 28 Jahre alten Fahrkartenkontrolleur angegriffen und beraubt zu haben.

Der 48-Jährige fuhr am Dienstag (21.07.2026) mit einem Linienbus, als er gegen 09.20 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg von dem 28-Jährigen nach seiner Fahrkarte gefragt wurde. Als der Kontrolleur den gültigen Fahrschein habe einscannen wollen, soll der Tatverdächtige ihm die Karte entrissen und begonnen haben, den Mann zu beleidigen. Als beide den Bus verlassen hatte, soll der 48-Jährige zunehmend aggressiv geworden sein und versucht haben, den 28-Jährigen zu schlagen. Dieser habe den Angriff abwehren können, soll dann aber von dem Tatverdächtigen gestoßen und leicht verletzt worden sein. Im Gerangel soll der 48-Jährige das Handy des Kontrolleurs aus dessen Weste gestohlen haben, ehe er die Flucht ergriff.

Der 28-Jährige verfolgte den Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Kollegen und konnte ihn im Bahnhofsgebäude bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 48 Jahre alte deutsche Staatsangehörige am Mittwoch (22.07.2026) einer Haftrichterin am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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