POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Einbruch in Getränkemarkt
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (23.07.2026), 20.30 Uhr und Freitag (24.07.2026), 05.15 Uhr in einen Getränkemarkt in der Oberriexinger Straße in Unterriexingen ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Diebe Wechselgeld, Getränkedosen sowie Spirituosen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.
Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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