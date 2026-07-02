PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mit stillgelegtem Auto ohne Fahrerlaubnis auf Festplatz unterwegs (0164764/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Am Mittwochabend (01.07.2026) wurde die Polizei über einen Pkw informiert, der auf einem Festplatz in Rositz mehrere Runden drehte. Eine Zeugin beobachtete dabei auch einen Fahrerwechsel und verständigte die Polizei.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der genutzte Ford Focus bereits seit dem vergangenen Jahr außer Betrieb gesetzt ist. Sowohl die 18-jährige Fahrerin als auch der 22-jährige Fahrer gaben gegenüber den eingesetzten Beamten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Gegen beide deutschen Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren