Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Mit stillgelegtem Auto ohne Fahrerlaubnis auf Festplatz unterwegs (0164764/2026)

Altenburg (ots)

Rositz. Am Mittwochabend (01.07.2026) wurde die Polizei über einen Pkw informiert, der auf einem Festplatz in Rositz mehrere Runden drehte. Eine Zeugin beobachtete dabei auch einen Fahrerwechsel und verständigte die Polizei.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der genutzte Ford Focus bereits seit dem vergangenen Jahr außer Betrieb gesetzt ist. Sowohl die 18-jährige Fahrerin als auch der 22-jährige Fahrer gaben gegenüber den eingesetzten Beamten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Gegen beide deutschen Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.(KB)

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