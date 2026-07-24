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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 4.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (23.07.2026) zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr in Sindelfingen. Der Unbekannte touchierte das Heck eines am Fahrbahnrand des Gansackerwegs geparkten Mercedes und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Unter der Tel. 07031 697-0 sowie per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Sindelfingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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