POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schule in der Zeppelinstraße
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Personen brachen zwischen Freitagabend (17.07.2026) 17:00 Uhr und Montagmorgen (20.07.2026) 06:25 Uhr in eine Schule in der Zeppelinstraße in Böblingen ein. Hierzu schlugen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Schulgebäude. Dort wurden sämtliche Schränke durchwühlt und mehrere schulisch genutzte Tablets in noch unbekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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