POL-LB: Böblingen: Einbruch in Schule in der Zeppelinstraße

Ludwigsburg (ots) - Am Montag (20.07.2026) ereignete sich zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr in der Grabenstraße in Vaihingen an der Enz eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen Ford Kuga, der auf einem dort vorhandenen Parkplatz stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt ...

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